РИАМО - 14 янв. Возгорание автомобиля произошло на улице Куусинена на севере Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник столичного ЦУКС МЧС.

В 17:39 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Куусинена около дома №23, корпус 2. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни людей не было», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что на данной улице загорелся автомобиль BMW.