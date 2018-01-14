РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Некоторые родители учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах считают причиной отравления детей некачественную еду в школьной столовой, сообщила «РИАМО в Люберцах» в воскресенье подруга семьи пострадавшего ребенка Татьяна Кушакова.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. По данным главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, в больницах находятся 40 детей и шесть сотрудников школы.

«У моих друзей пострадал сын восьми лет, ученик второго класса кадетской школы. Он поел в столовой 12 января, ночью ему стало плохо. Была температура 39 градусов, рвота, понос. Не могли понять, что с ним. Вызвали «скорую». Утром узнали, что он не один лежит в больнице с отравлением после столовой», - сказала Кушакова.

По ее словам, мальчик находится в тяжелом состоянии. С ним в палате лежат одноклассники.

«В соседней палате мальчику из их школы этой ночью было совсем плохо, судороги начались. Очень неприятная ситуация. А родители детей ночуют на табуретках, рядом с детьми, потому что сейчас, к сожалению, кровати родителям не положены. Очень неприятно», - заключила Кушакова.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.