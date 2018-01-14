РИАМО - 14 янв. Бетонное укрепление снесло крышу полуприцепа грузовика Mercedes на Рублево-Успенском шоссе на западе Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Около 14:30 в районе 1-ого километра Рублево-Успенского шоссе водитель грузового автомобиля Mercedes не заметил знак об ограничении высоты и заехал под инженерное сооружение над дорогой. В результате бетонное укрепление снесло крышу полуприцепа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. В течение 15 минут в районе ДТП для автомобилей было ограничено движение по одной из полос для регистрации происшествия.