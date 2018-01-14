РИАМО - 14 янв. Сотрудники московской Госавтоинспекции вернули семье 13-летнего подростка, который после ссоры с родителями убежал из дома в легкой одежде, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники шестого спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве вернули матери ее ребенка, ушедшего из дома», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью в ходе патрулирования территории автоинспекторы обнаружили в Новоарбатском тоннеле 13-летнего мальчика в легкой одежде. Сотрудники полиции подъехали к замерзающему подростку, посадили его в патрульную машину и привезли в подразделение ГИБДД, где ребенку оказали помощь, предоставили обогрев и горячие напитки.

«При беседе полицейские установили его личность и место жительства. Родные ребенка сразу же были поставлены в известность. Как выяснилось, вечером подросток самовольно ушел из дома после ссоры с родителями. Мама подростка поблагодарила инспекторов за оперативность и внимательное отношение к ее сыну», - добавила Волк.

Сотрудники полиции провели с родителями профилактическую беседу и попросили контролировать поведение сына. После беседы мальчика передали родителям.