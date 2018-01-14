РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Уроженец подмосковного Подольска боксер Андрей Климов 10 февраля сразится в поединке с американцем Марио Барриосом в городе Сан-Антонио в США, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Климов.

Климов – боксер с мировым именем, соискатель пояса чемпиона мира, обладатель пояса Интерконтинентального чемпиона, чемпиона России и США. Климов живет в США, но периодически приезжает в Россию. В 2017 году он приезжал в Климовск для подготовки к бою, показал настоящий класс на ринге и победил своего оппонента грузинского боксера Рубена Мовсесяна, а также тренировался со сборной по боксу России.

«Мне предстоит провести поединок с американцем Марио Барриосом. Бой состоится 10 февраля в Сан-Антонио в штате Техас в США. Надеюсь на победу», - сказал Климов.



Спортсмены встретятся в андеркарде, главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира IBF россиянином Сергеем Липинцом и американцем Майки Гарсией в первом полусреднем весе. Кроме титула IBF на кону будет стоять пояс WBC.

У 35-летнего Климова 20 побед, из них 10 нокаутом, и четыре поражения, а у 22-летнего Барриоса 20 побед, из них 12 нокаутом.