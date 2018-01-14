РИАМО - 14 янв. Мужчина выстрелил из травматического оружия в хулигана, который прыгал по кузову его автомобиля и повредил зеркала, инцидент произошел около Белорусского вокзала в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«Около 00:30 возле Белорусского вокзала между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников конфликта прыгал на кузове машины, повредил зеркала, а когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался решить вопрос кулаками. Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что участники конфликта установлены полицейскими. Стрелявший не скрывался с места происшествия и был задержан. Зачинщик конфликта доставлен в медучреждение.

По факту произошедшего проводится проверка.

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