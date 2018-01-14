РИАМО - 14 янв. Вместо крещенских морозов Москву и Подмосковье ожидает оттепель, 20 января воздух в регионе местами прогреется до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Среднесуточная температура в Москве и области держится на несколько градусов выше нормы января, которая составляет минус 9 градусов. Несмотря на непродолжительное похолодание, которое придет в столичный регион в среду, в субботу еще ожидается потепление, даже небольшая оттепель - до плюс 1 градуса в дневные часы, а среднесуточные показатели могут превысит норму на 8 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что Московский регион находится в зоне повышенного давления в 767 миллиметров ртутного столба, которое, по прогнозам синоптиков, снизится до 740 миллиметров к субботе, 20 января.

В понедельник и вторник на будущей неделе ожидается переменная облачность с прояснениями и небольшим снегом. В период с 18 по 20 января облаков над столицей и Подмосковьем прибавится, а снег будет идти обильнее, чем в начале недели.

«В Московском регионе установился антициклон с областью высокого давления северо-западнее столицы. У антициклона в целом большая площадь – от Германии до Поволжья, и от Мурманска до Черного моря», - добавил синоптик.

По его словам, ветер в течение недели, в целом, будет слабым, сменяя свое направление с северо-западного на северо-восточное, а затем на южное. Только среду и четверг ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Ночью с 14 на 15 января ожидается понижение температуры воздуха до минус 7-12 градусов по области и на юго-востоке Москвы, в центре столицы будет теплее. Днем столбики термометров в регионе поднимутся до минус 3-8 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ночь с понедельника на вторник температура воздуха составит минус 5-10 градусов, в ночь на среду может опуститься местами до минус 12. В ночные часы с 19 на 20 января температура достигнет лишь минус 1-6 градусов.

«Во вторник днем прогнозируется от минус 4 до минус 6 градусов в московском регионе, температура в дневные часы в среду опустится до минус 9, в четверг градусник покажет от минус 1 до минус 6 градусов, а к дневным часам субботы воздух прогреется до плюс 1 минус 4 градусов», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что наиболее близко к нормальным среднесуточным значениям температуры в январе Москва и область «приблизятся» в среду, 17 января.

«По осадкам особых отклонений от нормы не ожидаем. За минувшие в Москве выпало меньше 1 миллиметра осадков, а в Московской области максимальное значение осадков достигнуто в Клину – 1,5 миллиметра», - заключил специалист.