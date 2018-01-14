РИАМО - 14 янв. Прокуратура Подмосковья опровергла информацию СМИ о нетрезвом прокуроре, который якобы спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, 12 января на территории Наро-Фоминска произошло ДТП с участием первого заместителя Наро-Фоминского горпрокурора Валерия Ханчича, управлявшего автомобилем «Лада», и женщиной, управлявшей машиной Audi. Как установили инспекторы ДПС, авария произошла из-за несоблюдения водителем иномарки необходимой дистанции.

«Несмотря на отсутствие у водителей признаков наличия опьянения, работник прокуратуры добровольно, по собственной инициативе, прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв», - говорится в сообщении.

Виновница ДТП – водитель автомобиля Audi – привлечена к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Ранее СМИ сообщили, что сотрудник прокуратуры в Подмосковье, будучи в состоянии алкогольного опьянения, якобы устроил аварию и ушел от ответственности.