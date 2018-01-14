РИАМО - 14 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в 9-этажном здании на северо-востоке Москвы, пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 16:44 воскресенья поступило сообщение о возгорании по адресу: улица 3-я Мытищинская, дом 3, корпус 2, где происходил пожар на восьмом этаже 9-этажного административного здания. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

«Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. В 17:16 пожар был локализован, а в 17:20 – ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.