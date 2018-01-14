РИАМО - 14 янв. Спасатели поисково-спасательной станции «Борисовская» вытащили 27-летнего мужчину, провалившегося под лед в водоеме на юге столицы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в 800 метрах от станции и 10 метрах от берега на Борисовских прудах.

«Вахтенный наблюдатель станции увидел, как мужчина провалился под лед. По тревоге спасатели вышли на судне на воздушной подушке, подняли мужчину на борт, доставили на станцию и оказали первую помощь», - говорится в сообщении.