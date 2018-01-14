РИАМО - 14 янв. Неизвестный мужчина попытался разгромить сооруженный активистами мемориал памяти убитого политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в центре столицы, сообщается на сайте «Немцов мост».

«Сегодня под утро на мосту Немцова вышел пассажир из машины и стал громить мемориал. Дежурные <…> вызвали полицию. Погромщик удрал. Заявление в полицию написано», - сообщила одна из активисток Надежда Митюшкина.

По ее словам, мемориал был оперативно восстановлен.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен неизвестными 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.