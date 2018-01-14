РИАМО - 14 янв. Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко отреагировал на обвинения клуба в расизме шуткой про сметану, сообщает Газета.ru.

Ранее «Cпартак» обвинили в расизме после публикации в микроблоге клуба. В скандальной записи футболист Георгий Джикия назвал одноклубников из Бразилии «шоколадками».

«Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и вчерашней «жаркой» темой. Когда мы приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: «О, сметана на солнце пришла обгорать». Вот и думаю теперь — расизм это или нет? А то вдруг…» - написал Атаманенко в Twitter.

Темнокожие футболисты «Спартака» Фернандо, Педро Роша, Луис Адриано вместе с Джикией ранее снялись в видео, где заявили, что в московском клубе расизма нет.