РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 14 янв. В селе Жилино подмосковных Люберец в воскресенье прихожане простились с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы Владимиром Ганиным, который скончался после болезни, сообщил в воскресенье глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня мы простились с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы Владимиром Ганиным. Он служил в этом храме более 50 лет. Отпевание провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий», - сказал Ружицкий.

Протоиерей Владимир Ганин умер 12 января после болезни. Он окончил духовную семинарию, а затем духовную академию. Священника похоронили на кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы.