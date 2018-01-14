РИАМО - 14 янв. В подмосковном Красногорске сотрудники полиции спасли из автомобиля с включенным газовым двигателем пожилого водителя, который потерял сознание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Во время проведения новогодних представлений в «Крокус Экспо» в Красногорске сотрудники полка полиции патрулировали территорию подземной парковки, где в какой-то момент почувствовали резкий запах газа.

«В результате осмотра парковки был обнаружен автомобиль с работающим газовым двигателем, внутри которого находился 60-летний водитель с внешними признаками потери сознания», - говорится в сообщении.

Правоохранители привели мужчину в сознание и эвакуировали автомобиль с парковки.

«Решительными действиями сотрудники полиции предотвратили возможное отравление мужчины парами газа», - добавляется в материале.