РИАМО - 14 янв. Факультет когнитивных исследований может появиться в составе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает в воскресенье «Российская газета».

«На дне открытых дверей ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что следующим новым факультетом в университете может стать факультет, связанный с изучением мозга, когнитивными исследованиями», - говорится в сообщении.

В этом году в МГУ на факультете космических исследований впервые начнется прием специалистов на программу «Космические исследования и космонавтика». Также открывается новая магистерская программа - «Космические медико-биологические исследования».

Кроме того, с 2018 года в составе университета заработает антидопинговая лаборатория.