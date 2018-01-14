РИАМО - 14 янв. Число пострадавших от кишечной инфекции в кадетской школе подмосковных Люберец составляет 67 человек, в том числе 54 ребенка, они находятся в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. По данным главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого, в больницах находятся 40 детей и шесть сотрудников школы.

«По последним данным, в результате вспышки кишечной инфекции в люберецкой кадетской школе всего пострадали 67 человек, из них 54 ребенка. Состояние пострадавших удовлетворительное», - говорится в сообщении.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.