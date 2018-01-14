РИАМО - 14 янв. Минобразования Московской области совместно с надзорными ведомствами планирует провести дополнительные проверки организации питания в образовательных учреждениях Подмосковья на муниципальном уровне в связи с отравлением детей в кадетской школе в Люберцах, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы министерства образования Подмосковья.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Ранее сообщалось о госпитализации 42 человек.

«Закупки услуг питания осуществляются на уровне муниципальных образований. Минобразования совместно с Минпотребрынка и услуг Московской области, а также с Роспотребнадзором проведет дополнительные проверки организации питания в образовательных организациях на муниципальном уровне», - сказал собеседник агентства.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.