РИАМО - 14 янв. Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Каширском шоссе в районе поворота на поселок Развилка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 15:50 поступило сообщение о столкновении Mercedes, Renault и Nissan на Каширском шоссе. Пострадали три человека, госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.