РИАМО - 14 янв. Полицейские задержали водителя, подозреваемого в наезде на людей на автобусной остановке в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте МВД России.

В Люберцах напротив дома №21 по Комсомольскому проспекту неустановленный водитель за рулем автомобиля Nissan совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После ДТП водитель покинул место происшествия. В результате аварии пострадали две женщины.

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ведется административное расследование.