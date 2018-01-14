РИАМО - 14 янв. Кинокартину «Движение вверх» о матче между советскими и американскими баскетболистами в 1972 году признали самым кассовым фильмом российского проката, сообщает Газета.ru.

«Спортивная драма о баскетболистах «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом российского проката — картина уже заработала 1,74 миллиарда рублей в прокате СНГ и опередила предыдущего лидера — сказку «Последний богатырь», - говорится в сообщении.

Центральным событием фильма «Движение вверх» стала игра между советской и американской сборными по баскетболу во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Встреча прошла спустя несколько дней после теракта на Играх, когда палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля. Эта встреча стала одной из самых известных в истории баскетбола.

Фильм снят на базе студии «ТриТэ». Одним из продюсеров «Движения вверх» стал Никита Михалков, а в главных ролях снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Сергей Гармаш, Марат Башаров и Виктория Толстоганова.