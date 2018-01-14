РИАМО - 14 янв. Возгорание на площади 10 квадратных метров произошло в четырехэтажном доме в Щербинке на территории новой Москвы, никто не пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 12:23 поступило сообщение о возгорании на площади 10 квадратных метров в частной организации на последнем этаже четырехэтажного дома №14 на проспекте Космонавтов в Щербинке. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

По информации некоторых СМИ, пожар произошел в общежитии.