РИАМО - 14 янв. Из кадетской школы в подмосковных Люберцах с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 38 детей и четверо взрослых, сообщила в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Ранее сообщалось о госпитализации 40 человек.

«В настоящий момент в люберецких больницах с признаками острой кишечной инфекции находятся 38 детей из кадетской школы и четверо взрослых. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Мы ждем результаты проверки», - сказала Мишонова.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.