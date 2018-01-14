РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Итоги проверки прокуратуры по факту массового отравления детей и сотрудников кадетской школы в подмосковных Люберцах станут известны на следующей неделе после оглашения результатов проверки Роспотребнадзором, сообщил в воскресенье «РИАМО в Люберцах» сотрудник прокуратуры городского округа.

Как ранее сообщал глава Люберец Владимир Ружицкий, учащиеся и сотрудники кадетской школы начали поступать в больницы с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В настоящий момент в больницах города находятся 40 человек: 37 детей и трое взрослых. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«Мы ждем итоги проверки Роспотребнадзора по факту отравления людей в кадетской школе Люберец. Они нам их предоставят и на следующей неделе мы сможем огласить результаты нашей проверки», - сказал сотрудник.

Он добавил, что прокуратура держит ситуацию под своим контролем.