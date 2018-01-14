РИАМО – 14 янв. Женский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, прошедший в подмосковном Дмитрове в январе, стал самым посещаемым в истории среди подобных турниров, которые проходили в Европе, сообщает РИА Новости.

Женский молодежный ЧМ-2018 завершился 13 января финальным матчем, в котором сборная США разгромила команду Швеции со счетом 9:3. Хозяйка соревнований - сборная России - заняла на турнире четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Канады со счетом 1:5.

«Матчи турнира в Дмитрове в общей сложности посетили 22653 болельщика. Предыдущее достижение посещаемости женского молодежного ЧМ было установлено в 2012 году в Чехии – 17480 зрителей», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, впервые в истории проведения подобных соревнований в Европе средняя посещаемость каждого матча превысила показатель в 1 тысячу зрителей.

Ледовый дворец в Дмитрове, где проходили соревнования, имеет вместимость 2,5 тысячи зрителей.