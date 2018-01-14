РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года проходит в воскресенье в общественной приемной партии «Единая Россия» в подмосковной Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Свою подпись в Балашихе может отдать любой желающий, имеющий прописку или временную регистрацию в Балашихе и достигший возраста 18 лет», - сказала депутат совета депутатов Балашихи, председатель комитета совета депутатов по образованию, культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марина Жирова.

В воскресенье сбор подписей в Балашихе проходит в приемной партии «Единая Россия». По 30 января сбор подписей производится в торговых центрах «Эдельвейс», «Светофор» и «Пирамида». Подписи в ТЦ с 12:00 до 20:00 собирают волонтеры.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе РФ.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года, и ее уполномоченных. Также ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.