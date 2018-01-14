РИАМО - 14 янв. После завершения расследования массового отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах Московская областная дума может внести изменения в законодательство для усиления контроля за организацией питания в образовательных учреждениях, сообщил РИАМО в воскресенье председатель комиссии по регламенту и организации деятельности Мособлдумы, заместитель председателя комитета думы по вопросам госвласти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«В настоящий момент еще доподлинно не известны причины (отравления - ред.), но мы держим во внимании инцидент с пострадавшими детьми. В дальнейшем, когда станут известны причины произошедшего, предметно рассмотрим ситуацию, определим, где именно произошел сбой, и если вопрос касается пробелов в законодательстве, мы их обязательно восполним, внесем соответствующие инициативы на рассмотрение», - сказал Черкасов.

С вечера 12 января учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В настоящий момент госпитализированы 40 человек. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье по факту массового отравления в кадетской школе Люберец Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения, заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.