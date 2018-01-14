РИАМО – 14 янв. Президент России Владимир Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма «примитивной выдержкой из Библии», а содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей святых, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», - сказал президент в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым в фильме «Валаам», который показывает в воскресенье телеканал «Россия 1».

Путин также провел параллель с нахождением Владимира Ленина в Мавзолее и тем, что христиане почитают мощи святых.

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь (на Валааме – ред.) тоже святые мощи Сергия и Германа», - отметил глава государства.

По мнению президента, коммунистическая власть не придумала ничего нового, а приспособила под свою идеологию постулаты христианства.

«По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело», - подытожил Путин.

Согласно преданию, святой апостол Андрей Первозванный разрушил на Валааме капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород в 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году Священный Синод определил день памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля).

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