РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Сотрудники газовых служб проверили на утечку газа дом в подмосковном Подольске, где накануне произошел взрыв гранаты, ремонта труб не потребовалось, сообщил «РИАМО в Подольске» житель дома, где произошел инцидент.

Женщина-хозяйка квартиры и ее сожитель мужчина, ведущие асоциальный образ жизни, погибли 13 января в результате взрыва боевой гранаты в жилом доме на улице Красная, дом 9/48.

«Мы услышали хлопок около семи часов вечера. Практически сразу же приехали газовщики, чтобы измерить давление в трубах. Из квартир нас никто не просил выходить, газ не отключали. Нам сказали, что все нормально, плитой можно пользоваться», - сказал житель.

По факту взрыва следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105, статьи 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.