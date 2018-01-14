РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Роспотребнадзор огласит результаты проверки кадетской школы в Люберцах 15 января, до этого назвать некачественный винегрет причиной отравления нельзя, сообщил в воскресенье «РИАМО в Люберцах» начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев.

Как ранее сообщал глава Люберец Владимир Ружицкий, учащиеся и сотрудники кадетской школы начали поступать в больницы с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В настоящий момент в больницах города находятся 40 человек: 37 детей и трое взрослых. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«Никаких предварительных итогов проверки Роспотребнадзором еще нет. Все результаты будут известны только завтра (15 января - ред.)», - сказал Калькаев.

По его словам, нельзя называть винегрет, который 12 января ели ученики, причиной отравления.

Ранее СМИ сообщили, что возможной причиной массового отравления в кадетской школе в Люберцах мог стать некачественный винегрет.