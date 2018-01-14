РИАМО - 14 янв. Автобус, который загорелся на Волгоградском проспекте в Москве, вез школьников из подмосковного Лыткарина на экскурсию в столицу, сообщает «Интерфакс».

Ранее пресс-служба главка МЧС России по столице сообщала, что днем в воскресенье на Волгоградском проспекте произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. Люди покинули автобус до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

«Осведомленный источник пояснил агентству, что возгорание произошло в экскурсионном автобусе, который вез школьников из Лыткарина в Москву», - говорится в сообщении.