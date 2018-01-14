РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 14 янв. Количество пострадавших в результате массового отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах продолжает расти, в больницу поступил еще один ребенок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Как ранее он сообщал, учащиеся и сотрудники кадетской школы начали поступать в больницы с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. В настоящий момент в больницах города находятся 40 человек. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«По состоянию на 11:00 в больницу поступил еще один ребенок. Всего в лечебных учреждениях находится 37 детей и трое сотрудников школы», - сказал Ружицкий.

В школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.

В воскресенье Следственный комитет возбудил по факту массового отравления в кадетской школе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следователей, неустановленные работники ООО «Огонек», оказывая услуги горячего питания работникам и учащимся школы по договору соисполнения заключенному с ООО «Территория вкуса», 12 января в помещении кухни школы при приготовлении завтрака и обеда допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.