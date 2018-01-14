РИАМО - 14 янв. Полицейские Западного округа Москвы задержали 55-летнего мужчину, который совершил кражу двух водопроводных труб, распилив их бензопилой, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как уточняется в материале, руководитель одной из строительных компаний заявил в полицию о том, что в канализационном люке велись ремонтные работы, и ночью неизвестный похитил оттуда две 13-метровые трубы, предназначенные для прокладки водопровода.

«В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции на улице Ленинские Горы задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 55-летний уроженец Воронежской области. Мужчина пояснил, что бензопилой отрезал трубы и, попросив о помощи двоих неизвестных, погрузил трубы в свой автомобиль», - говорится в сообщении.

Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металла. По факту кражи возбудили уголовное дело.