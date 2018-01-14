РИАМО – 14 янв. В ночь на понедельник, 15 января, на территории Москвы ожидается небольшое потепление и снегопад, сообщает в воскресенье Life.

Согласно прогнозам специалистов, морозы отступают от столицы.

«В ночь на понедельник, 15 января, в Москве ожидается до минус 4 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад. На дорогах возможна гололедица», - говорится в сообщении.

В воскресенье на территории Москвы и Подмосковья ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха днем может опуститься до минус 9 градусов.