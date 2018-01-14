РИАМО - 14 янв. Протяженность дорог в Москве за последние семь лет выросла на 16%, только в 2017 году в городе построили 124 километра дорог, что равно расстоянию от Москвы до Дубны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов. И все это – в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения. Но оно того стоит: связанность улично-дорожной сети становится лучше, узких мест меньше», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что 2017 год был самым удачным с точки зрения объема ввода дорожного строительства: в городе ввели 124 километра дорог и порядка 30 искусственных сооружений.

В текущем году в Москве планируют ввести в строй порядка 110-115 километров дорог.