РИАМО - 14 янв. Возгорание автобуса произошло на Волгоградском проспекте в Москве, люди успели покинуть салон, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС России по столице.

«В воскресенье в 12:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградский проспект, дом 187, где происходило загорание в моторном отсеке автобуса на площади около 2 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения и в 12:25 пожар был ликвидирован.

Как уточняется в материале, люди покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.