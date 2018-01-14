РИАМО - 14 янв. Московская полиция проводит проверку после публикаций в СМИ о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации элитного ресторана, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Ранее владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов написал в Facebook, что сотрудники столичной полиции вымогали у него взятки в виде скидочных карт. По словам Миронова, 12 декабря в ресторан пришли сотрудники полиции ОВД по району Кунцево. Они проверили документы работников и забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов, объяснив это необходимой проверкой. Также в отделение поехала сотрудница отдела кадров, у которой замначальника ОВД попросил три карты ресторана на скидку в 50%. Взамен полицейские якобы пообещали прекратить проверку.

«По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка», - говорится в сообщении.

Ранее полиция возбудила дела об административных правонарушениях в отношении семи мигрантов, которые работали в ресторане.