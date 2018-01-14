РИАМО - 14 янв. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы-2018 проходит в московском отделении партии «Единая Россия» в воскресенье, передает корреспондент РИАМО.

Сбор подписей проходит в одном из кабинетов в здании на Самотечной улице в столице. Прием граждан начался в 09:00 и продлится до 19:00. Сбор подписей проводят волонтеры.

В 12:00 очередь желающих поддержать Путина стабильно насчитывала более 50 человек, несмотря на быструю работу волонтеров. Очередь двигается быстро, ожидание не превышает 10 минут. Люди приходят с супругами и детьми, много молодых людей в возрасте до 30 лет.

В числе пришедших оставить подписи в поддержку самовыдвижения Путина: депутаты Госдумы Анатолий Выборный, Антон Гетта, Евгений Ревенко, Антон Жарков, Ирина Роднина, депутаты Мосгордумы Татьяна Батышева, Зоя Зотова, Евгений Герасимов.

Кроме того, в здании регионального отделения партии и рядом с ним работают более 50 журналистов различных СМИ.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе РФ.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Путина на президентских выборах 2018 года, и ее уполномоченных. Также ЦИК отдельным постановлением разрешил Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.