РИАМО - 14 янв. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) транспортировал в больницу двух пострадавших в ДТП в районе поселка Шишкин Лес в ТиНАО, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Крупная аварии с участием грузового автомобиля произошла на трассе в поселке Шишкин лес между Калужским и Киевским шоссе в субботу. Несколько человек оказались зажатыми в автомобиле.

«По уточненным данным один санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места ДТП в Шишкин лес двух пострадавших. Второй вертолет находится пока на месте аварии», - сказал собеседник агентства.