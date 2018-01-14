РИАМО - 14 янв. Легковой автомобиль совершил наезд на двоих пешеходов в подмосковных Люберцах и скрылся с места ДТП, полиция принимает меры по его поиску и задержанию, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«По предварительной информации, около 11:00 на Комсомольском проспекте в Люберцах, автомобиль Nissan сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Полиция разыскивает злоумышленника», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение.