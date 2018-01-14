Камера видеонаблюдения запечатлела, как преступник ограбил салон "Евросети" на юге Москвы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского вечером 10 января.
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Камера видеонаблюдения запечатлела, как преступник ограбил салон "Евросети" на юге Москвы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского вечером 10 января.
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