РИАМО – 14 янв. Камера видеонаблюдения запечатлела вооруженное ограбление салона сотовой связи «Евросеть» на юге Москвы, сообщает в воскресенье РЕН ТВ.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского вечером 10 января.
«На кадрах видно, как мужчина в черной маске, угрожая кассиру пистолетом, потребовал у него деньги. Также преступник выстрелил в пол. После этого он забрал сумку с деньгами – в ней находилось более 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
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