«На кадрах видно, как мужчина в черной маске, угрожая кассиру пистолетом, потребовал у него деньги. Также преступник выстрелил в пол. После этого он забрал сумку с деньгами – в ней находилось более 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.