РИАМО - 14 янв. Из офиса фирмы в центре Москвы неизвестный похитил сейф, в котором находилось более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в полицию обратился генеральный директор фирмы 1975 года рождения с сообщением о краже из организации по адресу: улица Новый Арбат, дом 2.

«Установлено, что неизвестный, находясь в помещении организации по указанному адресу, свободным доступом похитил принадлежащий данной фирме сейф, в котором находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.