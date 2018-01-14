РИАМО - 14 янв. Около магазина на Нагатинской набережной на юге Москвы произошел конфликт, неизвестные ранили мужчину ножом в живот, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 13 января в 22:19 в полицию от очевидцев поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Нагатинская набережная, дом 12, строение 2.

«Установлено, что в 22:00 у магазина по указанному адресу трое неизвестных в ходе ссоры, переросшей в драку, причинили ножевое ранение мужчине 1993 года рождения, товароведу магазина, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

С проникающим колото-резаным ранением живота его госпитализировали в больницу. По факту инцидента проводится проверка, добавил он.