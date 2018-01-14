РИАМО - 14 янв. Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода на северо-востоке столицы, травмы получила несовершеннолетняя девочка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

«13 января в 21:50 в районе дома №13А по улице Широкая водитель легкового автомобиля Smart совершил наезд на пешехода – девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами госпитализирована», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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