РИАМО - 14 янв. Спасатели оказали помощь пассажирам автомобиля «УАЗ-Патриот», провалившегося под лед в новой Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

«13 января около 21:00 в новой Москве автомобиль «УАЗ-Патриот» оказался в воде на одну треть, «по фары». Для людей угрозы не было, они находились в машине. Подразделения прибыли на место, помогли людям дойти от машины до медиков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры машины не пострадали.