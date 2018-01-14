РИАМО - 14 янв. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины возле станции «Дорохово» Смоленского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
«По данным следствия, 13 января примерно в 17:13 в районе станции «Дорохово» проходящим электропоездом сообщением Можайск - Москва смертельно травмирован мужчина 1991 года рождения», - говорится в сообщении.
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии