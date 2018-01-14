РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. Количество пострадавших от пищевой острой инфекции в кадетской школе продолжает расти, уже госпитализированы 31 ребенок и трое сотрудников учебного заведения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Пострадавшие кадеты и сотрудники кадетской школы в Люберцах начали поступать в больницы с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«По данным на 22:00 (13 января - ред.), в результате пищевой инфекции госпитализированы 31 ребенок и трое взрослых. Я держу ситуацию на личном контроле», - сказал Ружицкий.

В школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.