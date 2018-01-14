РИАМО - 14 янв. В Московской области проводится проверка после отравления в кадетской школе в Люберцах, региональное министерство образование контролирует ситуацию, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.

Ранее глава Люберец Владимир Ружицкий сообщил о 32 пострадавших в результате пищевой инфекции в кадетской школе: 29 учениках и троих сотрудниках. Они начали поступать в больницу городского округа с вечера 12 января с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести. Проводится антибактериальная терапия.

«В Люберцах более десятка детей и взрослых кадетской школы сейчас находятся в больнице с признаками пищевого отравления. Минобразования держит ситуацию на контроле, организована проверка», - написала Захарова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что на данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

«Главное сейчас - здоровье детей и недопущение подобных ситуаций в других организациях образования», - заключила министр.

По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова Люберецкая городская прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением детей в данной школе.