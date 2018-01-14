РИАМО - 14 янв. Свыше 30 возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 290 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в воскресенье.

«Количество пожаров – 30. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 291 человек и 83 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных объектах и в сфере ЖКХ не зарегистрировано.