РИАМО - 14 янв. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидается на территории Москвы и Подмосковья в воскресенье, температура воздуха днем может опуститься до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 6 до минус 4 градусов, по области от минус 9 до минус 4 градусов», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, ветер будет слабым. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 768 миллиметров ртутного столба.

«В Москве и в области сохранится погода спастического типа, которая может провоцировать ухудшение самочувствия вплоть до кризов. В первую очередь это относится к людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, ишемия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесших инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли», - предупреждают синоптики.

Специалисты рекомендуют контролировать давление и при первых признаках ухудшения самочувствия воспользоваться медикаментами, рекомендованными лечащим врачом. И даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, нарушение сна, шум в ушах. Следует более внимательно отнестись к своему самочувствию, снизить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать, правильно питаться, а в случае необходимости обращаться к врачу.